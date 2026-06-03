إحباط محاولة إدخال أزيد من قنطارين من الكيف وضبط 80 كيلوغرامًا كوكايين

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من إحباط محاولة إدخال أزيد من قنطارين من الكيف المعالج وضبط 80 كيلوغراما من الكوكايين.

وهذا حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الوطني في بيان يتضمن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 25 ماي إلى 2 جوان 2026، في كامل التراب الوطني.

وخلال الفترة نفسها أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 50 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و65 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. كما ضبطت 80 كيلوغراما من مادة الكوكايين، و162.214 قرصًا مهلوسًا، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وكشفت الوزارة، في البيان ذاته، أن الإرهابي المسمى (ر.ه) المكنى محمد، سلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

ومكنت العمليات من ضبط 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و3 بنادق رشاشة من نوع FMPK، و4 رشاشات دوشكا، ورشاش مضاد للطائرات، وقاذف صاروخي من نوع RPG-7، وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

وأضاف البيان أن مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي أوقفت 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

أما بالنسبة لمحاربة الجريمة المنظمة، فقدأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 187 شخصا وحجزت 29 مركبة و205 مولدات كهربائية. بالإضافة إلى 67 مطرقة ضغط، و3 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 11 شخصًا آخرين وضبط مسدس رشاش و3 بنادق صيد و8.093 لترًا من الوقود. و3 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وهذا خلال عمليات متفرقة بكلٍّ من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح.

وأحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 465 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 629 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.