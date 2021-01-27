إحباط محاولة إدخال أزيد من 4 قناطير “زطلة” عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 27تاجر مخدرات.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد قامت بحجز كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ4 قناطير و76 كيلوغرام.

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني، أن هذه المجموعات الإجرامية حاولت إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليم الناحية العسكرية الثانية 7 تجار مخدرات وضبطت (359) كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات وحجز 117 كيلوغرام من الكيف المعالج، و30594 قرص مهلوس في عمليات أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإيليزي، 40 شخصا.

وحجزت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومسدسا آليا و4 مركبات و73 مولدا كهربائيا و42مطرقة ضغط .

بالإضافة الى 10,4 طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير، وتجهيزات أخرى تستعمل بعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 1,509 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (04) أشخاص آخرين وحجز (04) بنادق صيد.

وكذا 3000 وحدة من التبغ و3143 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة بالوادي وميلة وخنشلة وبجاية وبسكرة ومسيلة.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 72444 لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس وعين قزام.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ31 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران وعين تموشنت.

فيما تم توقيف29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وتمنراست وورقلة.