إحباط محاولة إدخال أزيد من 5 قناطير كيف إلى تلمسان

ضبط حراس الحدود، أمس الإثنين، كمية ضخمة من الكيف المعالج قدرت بـ 5 قناطير و45 كيلوغرام في تلمسان.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أنّ مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببشار، أوقفوا باروني مخدرات بحوزتهما 4.25 كيلوغرام من الكيف.

كما تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسيدي بلعباس.

وفي سياق ذات صيلة، ، يضيف البيان، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 6 مهربيين بكل من تمنراست وعين قزام

وحجزوا سيارة رباعية الدفع ودرجات نارية و9 قناطير من المواد الغدائية وجهاز كشف عن المعادن ومطرقتي ضغط ومولدا كهربائيا.