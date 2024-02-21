إحباط محاولة إدخال أزيد من 59 كغ كوكايين و15 قنطار زطلة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 35 تاجر مخدرات.

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات. عبر الحدود مع المغرب، تُقدربـ (59.304) كيلوغرام من الكوكايين و15 قنطار و32كيلوغرام من الكيف المعالج. بالإضافة إلى (88644) قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت. (286) شخصا وضبطت 45 مركبة و120 مولدا كهربائيا و62 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

وتم توقيف 45 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و22 بندقية صيد ومسدس آلي و27112 لتر من الوقود. و91 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و20 قنطار من مادة التبغ و6760 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (50) شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (384) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.