إحباط محاولة إدخال أزيد من 6 قناطير “كيف” عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 28 تاجر مخدرات. كما أحبطت محاولة إدخال 6 قناطير و 12 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وضبط 78663 قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 149 شخصا وضبطت 12 مركبة و66 مولدا كهربائيا و51 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت.

كما أوقفت 12 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و8 بنادق صيد و12030 لتر من الوقود خلال عمليات متفرقة. وأحبطت محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ58 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وأوقفت 207 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.