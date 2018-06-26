إحباط محاولة إدخال قرابة 3 قناطير كيف إلى تلمسان

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن بتلمسان، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و57 كيلوغراما، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز أخرى بكل من عين قزام وتندوف، 6 مهربين وضبطت 2.5 طن من المواد الغذائية و550 لتر من الوقود و3 مركبات رباعية الدفع و12 دراجة نارية و5 أجهزة كشف عن المعادن.

من جهة أخرى، يضيف البيان، أحبط حراس السواحل بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لشخصين كانا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف 33 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان/ن.ع.2.