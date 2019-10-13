إحباط محاولة إدخال قنطارين من أرجل البقر الفاسدة بالوادي

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة جامعة، من حجز قنطارين من أرجل البقر غير صالحة للإستهلاك البشري.

وحسب المعلومات المتوفرى لـ”النهار أونلاين”، فإن العملية تعود توقيف مركبة نفعية على مستوى حاجز المراقبة بمدخل المدينة.

وكانت المركبة محملة بهذه المواد الموجهة للإستهلاك والتي لا يحوز صاحبها على شهادة طبية بيطرية تثبت سلامة المادة الغذائية.

ليتم حجز السلعة وتحويلها إلى مقر المصلحة واستكمالا لإجراءات التحقيق تم إخضاع السلعة المجوزة للخبرة الطبية.

وأثبتت الخبرة الطبية أن اللحوم غير صالحة للإستهلاك البشري وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإتلاف الكمية المحجوزة.

كما تم إنجاز ملف جزائي عن مخالفة عدم قيام كل متدخل بإجراء الرقابة المطابقة للمنتج قبل عرضه للإستهلاك طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول.