إحباط محاولة إدخال قنطارين من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 33 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطارين (2) و(34) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، حسب ما أفاد بيه بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب المصدر نفسه، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ديسمبر 2024. عديد العمليات والتي أسفرت عن توقيف 33 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات. إدخال قنطارين (2) و(34) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تم ضبط ثلاثة (3) بنادق رشاشة من نوع FMPK ومسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكميات ضخمة. من الأقراص المهلوسة تُقـدر بـ 2.460.875 قرص.

فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 457 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وإيليزي. وضبطت 59 مركبة و 296 مولدا كهربائيا و 212 مطرقة ضغط و 4 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

واشار البيان، انه تم توقيف 25 شخصا آخر وضبط 12 بندقية صيد ومسدسين 2 آليين و41340 لتر من الوقود و128 قنطار من مادة التبغ. و29 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ 7 أشخاص. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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