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إحباط محاولة إدخال 25 قنطارا من الكيف قادمة من المغرب

بقلم حمزة بن هويس
إحباط محاولة إدخال 25 قنطارا من الكيف قادمة من المغرب
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أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، يوم أمس الجمعة، محاولة إدخال كمية معتبرة من المخدرات عبر حدودنا مع المغرب.

وقد أسفرت العملية، التي تمت في إقليم الناحية العسكرية الثالثة، عن حجز 25 قنطارًا و10 كيلوغرامات من الكيف المعالج. بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع كانت تستخدم في عملية التهريب.

وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في محاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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