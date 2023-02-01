إحباط محاولة إدخال 5 قناطير من الكيف المغربي وتوقيف 81 تاجر مخدرات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن تمكّن الجيش الوطني الشعبي من حجز أزيد من 5 قناطير من الكيف المغربي. فضلا عن توقيف 81 تاجر مخدرات. بالإضافة كذلك إلى 22 عنصرا داعما للجماعات الإرهابية.

جاء في الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني. أنّ الأسبوع الأخير شهد قيام مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. بوضع حد لنشاط 81 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. تقدر بخمسة قناطير و95.5 كيلوغرامات من الكيف المعالج. فيما ضبطت خمسة كيلوغرامات من مادة الكوكايين و187966 قرصا مهلوسا.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 22 داعما للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. فيما تم ضبط بندقية رشاشة FMPK وبندقية قناصة دراغونوف ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية سيمونوف ومسدس رشاش Mat-49 وكمية من الذخيرة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 147 شخصا وضبطت 52 مركبة و351 مولّدا كهربائيا و134 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.في حين تم توقيف سبعة أشخاص وضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ 105.10 أطنان و113.55 قنطارا من مادة التبغ. و51528 وحدة من مختلف المشروبات. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 10672 لترا بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة تمنراست. فيما تم توقيف 179 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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