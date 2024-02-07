إحباط محاولة إدخال 6 قناطير مخدرات في الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 55 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 6 قناطير و10 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 1.86 كيلوغرام من مادة الكوكايين و184827 قرص مهلوس.

وتمت العملية خلال الفترة الممتدة من 31 جانفي إلى 06 فيفري من السنة الجارية.

كما وضعت مفرزة أخرى، خلال نفس الفترة، حدا في تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، لـ236 شخصا. وضبطت 26 مركبة و187 مولدا كهربائيا و112 مطرقة ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن و19 قنطار من خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين، تم توقيف 32 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و22 بندقية صيد و3 مسدسات آلية و32643 لتر من الوقود. و53 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و36 قنطار من مادة التبغ و26103 وحدة من مختلف المشروبات. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 148 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 352 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.