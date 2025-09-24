إحباط محاولة إدخال 7 قناطير “كيف” وضبط 370 ألف قرص مهلوس

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، وهذا في إطار محاربة الجريمة المنظمة.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها، إلى توقيف 50 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 7 قناطير و54 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 370.176 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 627 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت، وضبط 19 مركبة و254 مولد كهربائي. و227 مطرقة ضغط، 4 أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين، أوقفت 10 أشخاص آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. و9 بنادق صيد و51.630 لتر من الوقود، 357 قنطار من التبغ. بالإضافة إلى 30,5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.