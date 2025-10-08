إحباط محاولة إدخال 7 قناطير “كيف” و2 كلغ “كوكايين” وإنقاذ 102 حراق

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف 53 تاجر مخدرات.

كما أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، محاولات إدخال 7 قناطير و86 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وضبط كيلوغرامين من مادة الكوكايين و 600.232 قرص مهلوس.

وفي عمليات أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وإن قزام وإليزي، 209 شخصا. وضبط 34 مركبة و96 مولدا كهربائيا و63 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

وتوقيف 19 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومسدس آلي و بندقية نصف آلية و 19 بندقية صيد، بالإضافة إلى 18.525 لتر من الوقود و80 قنطار من مادة التبغ و5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 102 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 334 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.