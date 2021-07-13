إحباط محاولة إضرام نار متعمدة بغابة بينام بالعاصمة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن إحباطها لعملية محاولة إضرام نار متعمدة بغابة بينام في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمديرية، فقد تمت هذه العملية، في إطار عمل جهاز الوقاية لمكافحة حرائق الغابات “الرتل المتنقل” الذي يتم تنصيبه كل سنة في الفاتح جويلية.

وأشار البيان، إلى إنه وأثناء تأدية المهام الوقائية المخولة للرتل المتنقل وأثناء قيامه بدورية استطلاعية، لا سيما على مستوى غابة بينام بالعاصمة، عثر أفراد الحماية المدنية يوم 12 جويلية 2021 بعمق غابة بينام على عجلات مطاطية وكذا دلاء معبئة بالبنزين.

ليتم إعلام مركز التنسيق العمليات والذي بدوره قام بإخطار المصالح المختصة للدرك الوطني ومصالح الغابات، الذين تنقلوا لعين المكان من أجل القيام بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وأكد البيان، إن تلك الأدوات التي تم العثور عليها، كانت مهيأة لإضرام النيران بالغابة، كفعل إجرامي، دون أدنى شك.