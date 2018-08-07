إحباط محاولة إعتداء مروج مخدرات على قاض بمجلس قضاء تيزي وزو

أهالي المتهمين حاولوا استغلال الفوضى للتحريض على الاحتجاج

شهد، صبيحة أمس، مجلس قضاء تيزي وزو حركة استنفار قصوى امتدت من داخل قاعة الجلسات لدى محكمة الجنح بذات المجلس، وهذا عقب النطق بالأحكام ضد أفراد شبكة مخدرات تنشط انطلاقا من المغرب، وهي المخدرات التي اقتناها المتهمون من ولاية وهران، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم في حالة تلبس من طرف الشرطة وبحوزتهم 6 كلغ من نوع الكيف المعالج.

القضية هذه توبع فيها أربعة متهمين موقوفين واثنان في حالة فرار، هذين الأخيرين توبعا بحيازة أسلحة محظورة.

وقد جرت محاكمة المتهمين، الأسبوع الماضي، حيث أن الموقوفين تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا وكذا عامين لأحدهم وهو المدعو “و” في العقد الثالث من العمر، الذي وبمجرد أن سمع الحكم المسلط عليه حتى قام بالاعتداء على رئيسة الجلسة بالسب والشتم وهو في حالة من الهستريا، قبل أن يحاول تحطيم طاولة الاستجواب والقفز باتجاه القاضي قصد الاعتداء عليها بالضرب.

وفيما تمكن المتهم من الإفلات من الطوق الأمني المفروض عليه من طرف الشرطة، لجأت القاضي للفرار خارج القاعة، حيث لحق بها على الفور ممثل النيابة وكاتبة الضبط حسبما سجلته “النهار” بعين المكان، قبل أن يقوم أفراد الشرطة بالسيطرة على المتهم وإخراجه بالقوة رفقة باقي المتهمين.