إحباط محاولة إغراق البلاد بأزيد من مليون قرص مهلوس

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من إحباط محاولة إغراق البلاد بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 ديسمبر 2025.

وفي هذه الفترة، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 1.016.772 قرصًا مهلوسًا.

كما أوقفت 38 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 4 قناطير و92 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وكشف وزارة الدفاع الوطني، في بيانها، عن توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ومكنت العمليات التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 306 شخصا وضبط 53 مركبة و336 مولدا كهربائيا. بالإضافة إلى 173 مطرقة ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن. وكميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ووفقا للحصيلة ذاتهاـ تم توقيف 13 شخصا آخر وضبط مسدَّسَين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي و9 بنادق صيد و62.245 لترًا من الوقود. بالإضافة إلى 48 قنطارًا من مادة التبغ و19 طنًا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 246 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

مع توقيف 313 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.