إحباط محاولة إغراق البلاد بـ14 قنطار من “الزطلة”

أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، 69 تاجر مخدرات، كما أحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات في الحصيلة الأسبوعية.

كما أشار بيان وزارة الدفاع،إلى أن الكمية تقدر بـ14 قنطار و39 كيلوغرام من الكيف المعالج وقرابة 500 ألف قرصا مهلوسا.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

أما بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 110 شخصا وضبطت 28 مركبة. و172 مولدا كهربائيا و192 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير. وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. فيما تم توقيف 47 شخصا وضبط 18 بندقية صيد وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ129 طن. وكذا 45 قنطار من مادة التبغ و155057 وحدة من مختلف الألعاب النارية و17143 وحدة من مختلف المشروبات. وهذا بكل من أدرار وتمنراست وبرج باجي مختار وباتنة وبسكرة والوادي والأغواط وعين الدفلى وغليزان.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تقدر بـ152275 لتر. بكل من برج باجي مختار وأدرار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 159 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 336 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.