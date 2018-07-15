إحباط محاولة إغراق السوق ب 800 ألف كيس شمّة مقلّدة مموّهة داخل المواد الغذائية

أسفرت عملية نوعيّة قامت بها قوات الأمن الوطني التّابعة لأمن ولاية سطيف عن استرجاع كمية معتبرة من الشمة المقلّدة قدّرت بـ 80.000 كيس.

مع توقيف المشتبه فيه الذي ضبط متلبسا بالكمية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” فإن العملية الجارية تعود إلى استغلال مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف لمعلومات مؤكدة.

مفادها نقل أحد المشتبه فيهم لكمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة، على متن شاحنة،على إثر ذلك تم الترصد لهذه المركبة.

وإيقافها على مستوى حاجز أمني بوسط المدينة، وبعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية، تم العثور على كمية من الشمة المقلدة.

قدّرت بـ 80.000 كيس، كانت مموهة بأحكام ضمن كمية من المواد الغذائية.