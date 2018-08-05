عاجل

إحباط محاولة إغراق قسنطينة بـ 5000 قرص من “ليريكا”

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إحباط محاولة إغراق قسنطينة بـ 5000 قرص من “ليريكا”
بقلم م. فيصل

أطاحت فرقة البحث والتحري بأمن قسنطينة بمروجي الحبوب المهلوسة وحجزكمية معتبرة من دواء بريقابالين المعروف ب”ليريكا” والمقدرة بـ 5000 قرص.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت إثر توقيف سيارة بأحد الاحياء الشعبية أين تم ضبظ الكمية المذكورة من المهلوسات.

كما تم توقيف شخصين يبلغان من العمر27 سنة لتورطهما في قضية مخالفة لأحكام المعلقة بالتجزئة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.

إضافة إلى العثور على أسلحة بيضاء محظورة وكذا مبلغ مالي من عائدات الترويج

وقد تم تقديم المشتبه فيهما لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital