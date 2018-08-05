إحباط محاولة إغراق قسنطينة بـ 5000 قرص من “ليريكا”

أطاحت فرقة البحث والتحري بأمن قسنطينة بمروجي الحبوب المهلوسة وحجزكمية معتبرة من دواء بريقابالين المعروف ب”ليريكا” والمقدرة بـ 5000 قرص.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت إثر توقيف سيارة بأحد الاحياء الشعبية أين تم ضبظ الكمية المذكورة من المهلوسات.

كما تم توقيف شخصين يبلغان من العمر27 سنة لتورطهما في قضية مخالفة لأحكام المعلقة بالتجزئة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.

إضافة إلى العثور على أسلحة بيضاء محظورة وكذا مبلغ مالي من عائدات الترويج

وقد تم تقديم المشتبه فيهما لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.