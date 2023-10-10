إحباط محاولة إغراق ورقلة بأزيد من 110 آلاف قرص بريقابالين           

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، من إحباط محاولة تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية اين تم حجز 110954 قرص من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها تمرير كمية مهتبرة من المؤثرات العقلية.

وعلى اثر ذلك تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود. الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق في القضية وحجز كل ما يفيد التحقيق، حسب ذات البيان.