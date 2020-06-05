إحباط محاولة إنتحار فتاة قاصر من أعلى خزان مائي بالبليدة

تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة أولاد يعيش من أجل إنقاذ فتاة كانت تحاول الانتحار على مستوى مركز إعادة التربية للأحداث ببن عاشور بلدية البليدة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تلقت نداء من طرف مصالح الشرطة، حيث كانت الفتاة تحاول إلقاء نفسها من فوق خزان مائي من على ارتفاع حوالي 20 متر.

وأضاف البيان أنه تم التواصل مع الطفلة التي تبلغ من العمر 15 سنة من طرف أعوان الحماية المدنية وتوقيف محاولتها بالانتحار وإنزالها بطريقة وقائية و منحها خوذة العون المنقذ لارتدائها دون أن تصاب بأي ضرر مادي، و التكفل بها نفسيا من طرف الأخصائية النفسانية للمركز داخل سيارة الإسعاف رفقة أعوان الحماية المدنية.