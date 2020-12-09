إحباط محاولة اختطاف فتاتين من طرف 3 شباب في العلمة بسطيف!

شاب قام باستدراجهما من الإقامة الجامعية وزميلة الضحيتين كشفت المخطط

أمرت الجهات القضائية في سطيف، بإيداع ثلاثة شباب رهن الحبس على ذمة التحقيق، لمتابعتهم في قضية تتعلق بالاختطاف عن طريق الاستدراج.

القضية عالجتها مصالح الشرطة القضائية، بناءً على شكوى رسمية من الإدارة المعنية بعد تبليغ إحدى الفتيات بالحادثة.

حيثيات القضية تعود إلى قيام أحد المتهمين الذي ينحدر من بلدية العلمة باستدراج 3 فتيات من الإقامة الجامعية من جامعة سطيف، حيث قمن بركوب سيارة الشاب الذي تنقل بهن إلى مدينة العلمة، لكن إحدى الفتيات رفضت التنقل معهم إلى العلمة وبعد إلحاحها وإصرارها على الترجل، توقف السائق وتم إنزالها من السيارة، فرجعت إلى الإقامة الجامعية وأبلغت إدارة الإقامة بأنه تم اختطاف صديقتيها من طرف أحد الشباب وتم نقلهما إلى مدينة العلمة.

بعد ذلك، سارعت إدارة الإقامة لإخطار مصالح الأمن الوطني، التي قامت بإغلاق كل المنافذ والطرقات، وباستعمال تقنيات حديثة، تم تحديد موقع تواجد السيارة والفتاتين، فتمت مداهمة المكان في العلمة وتوقيف السيارة التي كانت على متنها الفتاتان وثلاثة شباب، منهم سائق السيارة الذي اتصل بصديقيه بعد استدراج الفتاتين واختطافهما.

وبعد اقتياد المشتبه فيهم الثلاثة والفتاتان إلى مقر الأمن الوطني للتحقيق معهم، أكدت الفتاتان بأنهما لم تتنقلا إلى مدينة العلمة بإرادتهما، وأنه تم اختطافهما من طرف صاحب السيارة، وبعدها تم تقديمهم للمثول أمام وكيل الجمهورية الذي بدور أمر بتحويل الشباب الثلاثة أمام قاضي التحقيق للاستماع إليهم، تم إيداعهم الحبس على ذمة التحقيق بتهمة جناية الاختطاف عن طريق الاستدراج.