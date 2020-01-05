إحباط محاولة “الحرڤة” لـ 68 شخصاً بسواحل الشلف

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بتنس، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 68 شخصا بعرض البحر بالسواحل الشلفية.

وحسب مصادر “النهار”، اعترضت وحدات حرس السواحل منذ يوم الخميس، وخلال 3 عمليات متفرقة بالجهة الغربية لسواحل الولاية، طريق 68 شخصا، حاولو القيام بالهجرة غير الشرعية.

أين تم توقيف 38 شخصا حاولوا الهجرة نحو الضفة الغربية، من بينهم إمرأة، ليمثلوا فورا أمام قاضي جلسة الجنح بمحكمة تنس.

فيما ينتظر تقديم صباح يوم غد، 30 شخصا، والذين تم توقيفهم صباح اليوم بسواحل منطقة القلتة، تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة أمام محكمة تنس.