إحباط محاولة الحرڤة لـ32 شخصا في سكيكدة

أحبطت قوات خفر السواحل لولاية سكيكدة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 32 شخصا، كانوا على متن قاريين صغيرين قبالة سواحل الولاية.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن المعنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة وينحدرون من ولايات عنابة، والبليدة، والبويرة، وخنشلة وسكيكدة.

وحاول المعنيون، استغلال الاحتفالات بذكرى اندلاع ثورة التحرير المباركة، وليلة الاستفتاء حول مشروع الدستور للنجاح في رحلة عبور غير شرعية.

لكن تفطن قوات خفر السواحل أحبط الخطة، حيث تم توقيف الحراقة اللذين تم التكفل بهم من قبل فرقة خاصة من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسكيكدة،.

وتم تحويل الموقوفين، إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.