إحباط محاولة الحرڤة لـ8 أشخاص في تيبازة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الداموس بتيبازة، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر، هذا الأسبوع.

وحسب بيان لذات المصالح، أسفرت العملية عن توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم شخصان منظما هذه الرحلة.

كما تم ضبط وحجز عتاد الإبحار المتمثل في قارب نزهة مزود بمحرك قوة 60 حصان وسترات نجاة.

وكذا مبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم مبلغ بالعملة الصعبة قدره 5000 أورو.

بالإضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في تنقلات مدبري هذه العمليات.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.