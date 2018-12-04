إحباط محاولة الحرڨة لـ 10 أشخاص بشاطئ ستيديا 2 في مستغانم

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من افشال محاولة إبحار غير شرعية التي كانت تضم 10أفراد.

وذالك بناءا على معلومات مؤكدة وردت إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم عبر الخط الأخضر 1055.

مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يحضرون لعملية هجرة غير شرعية عبر البحر ومغادرة التراب الوطني في إتجاه اسبانيا إنطلاقا من شاطئ استيديا2 .

إستغلالا للمعلومة على الفور تم وضع خطة محكمة بتشكيل دورية على مستوى الشريط الساحلي والتنقل إلى عين المكان، بعد عملية تمشيط المكان تم العثور على قارب نزهة.

كما عثر على 10 أشخاص مختبئين وسط الأحراش ، وحجز سيارة نوع إسيزي.