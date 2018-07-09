إحباط محاولة “الحرڨة” لـ 18 شابا من بينهم قاصر بعين تموشنت

أحبطت عناصر حرس السواحل للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار بعين تموشنت اليوم الاثنين محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 18 شابا.

وحسب ذات الهيئة فقد تم توقيف قارب مطاطي بعرض البحركان على متنه 18شابا من بينهم قاصر يبلغ من العمر14 سنة

حيث إنطلقوا اليوم الاثنين من منطقة مداغ الساحلية في رحلة سرية للوصول إلى الضفة الشمالية لحوض البحر المتوسط.

كما مكنت العملية من حجز زورق مطاطي استعملته المجموعة في الحرڨة، إضافة إلى محرك آلي بقدرة 50 حصانا.

وقد تم تحويل مرشحي الهجرة السرية 18 إلى قاعدة ميناء بوزجار وسيتمعرضهم أمام وكيل الجمهورية لإقليم الاختصاص بمحكمة العامرية.