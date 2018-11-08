إحباط محاولة الحرڨة لـ 24 شاب بعنابة

تمكنت، صبيحة اليوم، فرقة حراس السواحل بولاية عنابة، من احباط محاولة هجرة غير الشرعية لـ 24 شاب ينحدرون من احياء مدينة عنابة على متن قاربي تقليدي الصنع.

وحسب المصادر، فإن القارب الاول انطلق في حدود الساعة الثانية صباحا من شاطئ “جوانو” باتجاه سردينيا الإيطالية.

قبل ان تتفطن له فرقة حرس السواحل، وتلقي عليهم القبض على بعد حوالي 13 ميل شمال غرب رأس الحمراء.

في حين، انطلق القارب الثاني من شاطئ عين بربر في نفس الولاية.

الحراقة، تتراوح أعمارهم بين 20 و 28 سنة، والذي سيتم تحرير محضر سماع في حقهم وايداعهم لدى وكيل الجمهورية لمحكمة عنابة.