إحباط محاولة الحرڨة لـ 42 شخصا بشاطئ رأس فالكون في وهران

أحبطت فجر اليوم الخميس حرس السواحل بوهران محاولة الحرڨة لـ 42 شخص منهم 5 أجانب، برأس فالكون في عين الترك.

وحسب ذات الهيئة فقد تم في ثلاث عمليات منفصلة إحباط محاولة 42 شخص للهجرة الغير الشرعية من وهران

وتمت العملية الأولى 13 شخصا من بينهم امرأة و5 رعايا أجانب أبحروا مساء أمس الأربعاء على متن قارب مطاطي.

اين تم إعتراضهم من طرف حراس السواحل على الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم على بعد 6 أميال شمال رأس فالكون.

فيما العملية الثانية تم إعتراض 14 مرشحا للحرڨة على بعد 10 أميال شمال شرق رأس فالكون.

في حين سمحت العملية الثالثة من إفشال محاولة أخرى للهجرة غير الشرعية لـ 15 شخصا من بينهم قاصر بذات الشاطئ.