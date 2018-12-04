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إحباط محاولة الحرڨة لـ 48 شخص من بينهم إمرأتين و5 قصر بمستغانم

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إحباط محاولة الحرڨة لـ 48 شخص من بينهم إمرأتين و5 قصر بمستغانم
بقلم أنيس بن حالة

تمكنت فرقة حراس السواحل لولاية مستغانم صبيحة اليوم من افشال محاولة هجرة غير شرعية التي كانت تضم 48شخص.

الذين كانوا على شكل فوجين حيث كان يضم الفوج الأول مجموعة متكونة من تسعة أشخاص.

والثانية من 39شخص من بينهم امرأتين و خمسة قصر.

حيث كانت المجموعة أشدوا إقلاعهم بأحد الشواطئ الغربية للولاية ومن خلال تكثيف الدوريات من قبل حراس السواحل.

تم توقيفهم بعرض البحر على متن قاربين صيد مزودة بكمية من البنزين قصد الوصول إلى الضفة الأخرى.

ليتم إعادتهم إلى ميناء مستغانم وتسليمهم لعناصر الدرك الوطني.


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