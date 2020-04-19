إحباط محاولة السطو على بريد “الإستقلال” بقسنطينة خلال فترة الحجر!

أحبطت حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الأحد، عناصر الشرطة بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، عملية سطو خلال فترة الحجر العام.

واستهدفت العملية، مقر بريد حي الإستقلال المغلق منذ أكثر من شهرين من أجل ترميمه وإعادة تجهيزه وعصرنته.

وأكدت المعطيات المتوفرة، أن فرق المناوبة الليلة، نجحت في توقيف الفاعلين بعد تطويق الموقع وضبطهم في حالة تلبس.

واتضح أن العصابة التي تستعمل سيارة سياحية في تنقلاتها، تضم قاصرين تم استغلالهما من أجل تسهيل عملية التوغل عبر النوافذ العلوية وإخراج المسروقات.