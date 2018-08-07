إحباط محاولة انتحار مقصي من السكن داخل مقر ولاية عنابة

أحبطت عناصر الشرطة محاولة انتحار مقصي من السكن داخل مقر ولاية عنابة.

وحسب مصادر النهار، أقدم رب عائلة على الإنتحار بعد أن أقصي من السكن من طرف اللجنة المكلفة بسبب راتبه الشهري الذي يفوق المبلغ القانوني.

الأمر الذي لم يتقبله المعني و راح رفقة أبنائه إلى مقر الولاية حاملا معه قارورتين من البنزين .

وصبّهما على جسده عند بوابة مصلحة التنظيم بمقر الولاية.

إلا أنّ فطنة رجال الشرطة منعته من ذلك في اللحظة الأخيرة بعد أن حاول إشعال ولاعته بأعجوبة.

وحسب ذات المصادر،فإنّه تمّ تحويل المعني إلى مقر أمن ولاية عنابة، للتحقيق معه حول محاولته الإنتحار.