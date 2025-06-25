إحباط محاولة انقلاب في أرمينيا

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكزل باشينيان اليوم الأربعاء، إنّ قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب تورط فيها رجل دين نافذ. وسط تصاعد المواجهة مع قيادة الكنيسة الأرمنية.

وكتب باشينيان على منصة تليغرام: “أحبطت قوات الأمن مخططاً خبيثاً لرجال الدين المجرمين يهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة”.

ونشر باشينيان بياناً صادراً عن لجنة تحقيق أرمينية، جاء فيه أنّ رئيس الأساقفة سعى منذ نوفمبر2024 إلى تغيير السلطة بوسائل لا يسمح بها دستور جمهورية أرمينيا”. وذكرت لجنة التحقيق أنّ غالستانيان: “حصل، بموافقة مسبقة من عدد من أعضاء الحركة، على الوسائل والأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال إرهابية وانتزاع السلطة”. وأضافت أنّ “عمليات التفتيش جارية في منازل رئيس الأساقفة باغرات وحوالى 30 من معاونيه”.

وقال النائب غارنك دانياليان، المقرّب من رئيس الأساقفة، للصحافيين، إنّ “هذه أفعال نظام دكتاتوري”، واصفاً الاتهامات الموجّهة إلى رجل الدين بالمفبركة. واتّهم غالستانيان، زعيم حركة “الكفاح المقدّس”، باشينيان العام الماضي بتسليم الإقليم لأذربيجان وقاد احتجاجات واسعة فشلت في نهاية المطاف في إطاحة رئيس الوزراء.