إحباط محاولة تخريب الموقع الأثري لامبيز بتازولت في باتنة

تمكنت فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني بباتنة، من إحباط محاولة تخريب الموقع الأثري لامبيز ببلدية تازولت.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن ذات الفرقة، اليوم الثلاثاء، تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و30 سنة.

وقام الموقوفون، بحفر حفرة بطول 3 أمتار وعرض حوالي مترين وبعمق متر واحد بالموقع ليلا، قصد العثور على الذهب أو أي شيء ثمين.

كما تم حجز الأدوات المستعملة في الحفر.

وفتحت المصالح المختصة تحقيقا ضد المشتبه فيهم الثلاثة عن جنحة إجراء الأبحاث الأثرية دون رخصة، والإتلاف والتشويه العمدي لأحد الممتلكات الثقافية المصنفة.

وتم وضع الموقوفين، تحت النظر إلى غاية تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص، ثم وضعهم رهن الحبس المؤقت، حسب ذات المصدر.

للإشارة، تم تصنيف الموقع الأثري لامبيز، في المدينة الأثرية العليا ببلدية تازولت، ضمن قائمة التراث الوطني، سنة 1968.