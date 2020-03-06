إحباط محاولة تخريب الموقع الأثري مشتة تيقريتين في تيمقاد بباتنة

فن وثقافة
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إحباط محاولة تخريب الموقع الأثري مشتة تيقريتين في تيمقاد بباتنة
بقلم مصطفى.ق

أحبطت مصالح الدرك الوطني عملية تخريب موقع أثري بالمكان المسمى مشتة تيقريتين في بلدية تيمقاد بباتنة.

أسفرت العملية التي نفذتها مصالح الدرك الوطني عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و50 سنة.

وكشف عملية التخريب جاء  بعد العثور على أكوام من التراب ناتجة عن حفرتين الأولى يظهر عليها أنها محفورة بواسطة آلات حفر تقليدية، حيث كانت مموهة ومغطاة بواسطة ألواح وأتربة.

الموقوفان سيقدمان أمام وكيل الجمهورية المختص بتاريخ 17 مارس 2020 من أجل إجراء أبحاث أثرية غير مرخصة والإتلاف والتشويه العمدي لأحد الممتلكات الثقافية المحمية.


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