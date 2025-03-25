إحباط محاولة تسويق 8 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البيئة والعمران بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بوهران، من حجز مايفوق 8 قناطير من اللحوم البيضاء و45 كلغ من الأحشاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات واردة لذات الفرقة مفادها وجود محل بسيدي الشحمي. يستغله صاحبه لتقطيع اللحوم البيضاء وإعادة تسويقها لأصحاب محلات الجزارة. حيث وبالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك وكذا الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحة بوهران. تم التدخل وحجز الكمية المضبوطة تبين بعد معاينتها انها غير صالحة للاستهلاك البشري لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد وشروط التخزين أين تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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