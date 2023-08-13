إحباط محاولة تهريب أزيد من 112 ألف أورو

تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، في العاصمة، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة قُدّرت قيمته بـ112.100 ألف أورو، في عمليتين منفصلتين بحر الأسبوع الماضي.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الأحد، جاءت العمليتين في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم. والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتمّ ضبط هذه المبالغ المالية بحوزة 4 مسافرين كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه اسطنبول التركية.

وجرى تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.