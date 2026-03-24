إحباط محاولة تهريب أزيد من 13 ألف قرص مهلوس بتندوف

تمكنت الفرقة المتعددة المهام بحاسي خبي التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتندوف، بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية من المؤثرات العقلية تُقدر بـ 13.500 قرص مهلوس من نوع بريغابالين.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك أنه تم حجز 13.500 قرص مهلوس من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ. كما أسفرت العملية عن حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب، مع توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور