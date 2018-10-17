إحباط محاولة تهريب أزيد من 170 ألف أورو بمطار هواري بومدين

أحبطت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين محاولة تهريب 170050، كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني نحو الخارج.

وحسب بيان لشرطة الحدود، العملية الأولى تمت على إثر توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة الجزائر نحو دبي، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ86800 أورو.

وهو المبلغ الذي يفوق القيمة المسموح أخذها مع أي مسافر، من دون التصريح بها.

وعليه تمت مصادرة المحجوزات وتحويل الشخص إلى المصالح المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

أما العملية الثانية تم فيها توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو القاهرة، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 83250 أورو.