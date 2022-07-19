إحباط محاولة تهريب أزيد من 1700 وحدة خمر مموهة وسط فاكهة البطيخ في تيارت!

حجزت، ليلة أول أمس، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة “فرندة” في تيارت، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت في طريقها إلى إحدى الولايات الجنوبية.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ “النهار”، فإن عملية حجز تلك الكميات الكبيرة من الخمور تمت إثر دورية عادية لعناصر الشرطة بمداخل مدينة “فرندة”، أين لفت انتباههم سيارة نفعية من نوع “تويوتا هيليكس”، كانت محملة بفاكهة البطيخ.

وبعد الاشتباه في السيارة ومن كان على متنها، جرى توقيف السيارة وتفتيشها وتفتيش من بداخلها، ليجري العثور على كمية كبيرة من المشروبات الكحولية.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن من بين ما عثر عليه أفراد الشرطة، مشروبات كحولية أجنبية الصنع بلغ عددها 1788 وحدة.

وانتهت العملية بتوقيف شخصين، ليتبين بعد التحقيق معهما بأن المشروبات الكحولية كانت في طريقها إلى إحدى الولايات بالجنوب.

ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة “فرندة” للنظر في قضيتهم.