إحباط محاولة تهريب أزيد من 300 كلغ كيف بأدرار

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك والأمن الوطني بأدرار، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات، قدرت بـ 336 كلغ و25 غرام من الكيف المعالج.

وأوضحت المصالح نفسها، أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمارك الجزائرية. في مكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية الصحة العمومية

توقيف ناشر مُحتوى على تيك توك

قامت مصالح أمن دائرة الخروب في قسنطينة، بتوقيف ناشر محتوى على تيك توك، بتهمة نشر خطابات وعبارات خادشة للحياء.

وحسب بيان لشرطة قسنطينة، تم توقيف المعني، على إثر رصد فيديو على منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” يتضمن خطابات خادشة للحياء، لناشر محتوى.

وتمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الخروب من تحديد هوية المعني، ليتم توقيفه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

