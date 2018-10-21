إحباط محاولة تهريب أزيد من 68000 أورو عبر مطار وهران

أحبطت مصالح شرطة الحدود محاولة تهريب 68240 أورو، كانت بحوزة شخصين أتناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني نحو الخارج.

بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفي عمليتين متفرقتين.

تمت العملية الأولى على إثر توقيف شخص بمطار هواري بومدين الدولي، أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو ستراسبورغ، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 25940أورو دون التصريح به.

وعليه تمت مصادرة المحجوزات وتحويل الشخص إلى المصالح المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

أما العملية الثانية تمت على إثر توقيف شخص على مستوى مطار أحمد بن بلة بوهران، تم فيها توقيف شخص كان بصدد التوجه إلى اسطنبول بتركيا وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 42300 أورو.