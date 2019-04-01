إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.2 كلغ من الذهب جلبها مهربون من تركيا

تمكنت، مصالح الأمن بتبسة، في إطار محاربة ظاهرة التهريب بمختلف أشكالها، من إحباط تهريب كمية معتبرة من الذهب.

واسترجعت ما قدره 1.2 كلغ، وأوقفت 3 أشخاص، يشكلون فيما بينهم مجموعة إجرامية منظمة، كانوا على متن مركبة سياحية “رونو لوغان”.

وحسب مصادر “النهار”، فإن العملية النوعية التي تم تنفذيها من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين زروق، جاءت بعد حملة بحث وتحريات.

بناءً على معلومات مؤكدة، وردت إلى المحققين، مفادها قيام عناصر المجموعة الإجرامية بإدخال كميات معتبرة من المعدن الأصفر إلى أرض الوطن، انطلاقا من تركيا دون أي سند قانوني وبطريقة غير شرعية عن طريق الحدود.

ليتم فتح تحقيق بأمر من النيابة المختصة اقليميا، وبعد التتبع والرصد الميداني تم نصب كمين محكم على مستوى الطريق الوطني رقم 10، الرابط بين عاصمة الولاية تبسة ومدينة الحمامات، أسفر عن تسجيل النتيجة الايجابية.

القيمة المالية الاجمالية للمحجوزات تقدر بمليار سنتيم ومن المنتظر تقديم المشتبه بهم امام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة فور استيفاء الاجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق بتهمة مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.