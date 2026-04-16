إحباط محاولة تهريب أكثر من 4 قناطير مخدرات باستعمال “الإبل” ببشار

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات “الكيف المعالج”.

وقدرت الكمية المحجوزة بـ 440 كيلوغرام و900 غرام، كانت موجهة للتهريب باستعمال الحيوانات “الإبل”. وتندرج هذه العملية في إطار المهام الحمائية المنوطة بالجمارك الجزائرية، الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال التهريب والجريمة المنظمة. لاسيما تلك التي تمس بالصحة العمومية والأمن الوطني.

div>

