إحباط محاولة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ببشار

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات والفرقة المتنقلة للجمارك ببشار، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك. من إحباط محاولة تهريب بضاعة محظورة. وذلك خلال عملية ميدانية محكمة نُفّذت بالتنسيق الوثيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. استنادًا إلى عمل استخباراتي دقيق ومعلومات موثوقة المصدر.

وأسفرت العملية عن حجز139,500 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، 1.08 كلغ من مادة الكوكايين. و 60.4 كلغ من الكيف المعالج.

كما تم ضبط 8 مركبات مختلفة، منها سيارات رباعية الدفع وأخرى خفيفة، كانت تستخدم في عملية التهريب. وقد تم تحويل 16 شخصًا متورطًا إلى الجهات القضائية المختصة.