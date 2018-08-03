إحباط محاولة تهريب تمثال الملك رمسيس الثاني في مصر

احبطت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في مصر، محاولة تهريب كبرى 58 قطعة أثرية وتمثال من المرمر للملك رمسيس الثاني.

وأكدت التحريات أن مهندس بترول ضمن المعتقلين الأربعة الذين ضبط بحوزتهم قطع أثرية.

عبارة عن 58 قطعة أثرية، من الغرانيت الوردي بارتفاع 120 سم.

وتمثال من المرمر للملك رمسيس الثاني بالوضع الملكي منفصل الرأس.

كما ضبطت مائدة عليها 10 أوان من الفيانس صغيرة الحجم، وتابوت من الخشب صغير الحجم بداخله مومياء لطفل صغير طوله 80 سم.

و10 كاسات من الفيانس، و5 كؤوس من الفيانس صغيرة الحجم، وشمعدان على هيئة معبد مكون من 14 قطعة من الألباستر.

و4 رقائق تمثل الآلهة الخاصة بالمومياء، و3 خواتم من العاج، و3 تمائم مختلفة الأشكال والأحجام.