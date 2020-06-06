 إحباط محاولة تهريب فستان زفاف بـ”الهيروين” من لبنان إلى إفريقيا

أحبطت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم السبت، أغرب عملية تهريب مخدرات في العالم، بعدما عمد المهربون إلى استعمال فستان زفاف ولوازم عرس لتهريب الممنوعات.

وقد كشفت مديرية الأمن الداخلي في لبنان بأن المهربين حضّروا لعملية شحن فستان زفاف وزينة نسائية ولوازم عرس تحتوي على مواد مخدرة “هيروين” لتهريبها إلى شمال إفريقيا بواسطة شركة شحن.

وقد حجزت قوات الأمن اللبنانية إثر هذه العملية النوعية أكثر من 2 كلغ من مادة “الهيروين”، كما ثبت استخدام المهربين لهويات مزوّرة، مع توقيف أحد المتورطين في هذه العملية التي كان أساسها فستان زفاف مزركش بـ”الهيروين”.