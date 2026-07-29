إحباط محاولة تهريب قرابة 40 ألف قرص “إكستازي” بميناء الجزائر

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين، التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك أنظمة خاصة. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر ميناء، من حجز 39.803 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وجاءت هذه العملية إثر مراقبة مسافر قادم على متن رحلة بحرية من ميناء مرسيليا. حيث عثر على الكمية المحجوزة مخبأة بإحكام داخل تجاويف العجلة الاحتياطية لسيارة سياحية.

وتجسد هذه العملية يقظة أعوان الجمارك الجزائرية واحترافيتهم العالية. كما تؤكد تجندهم الدائم للتصدي لكافة أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود، حماية للاقتصاد الوطني وأمن المجتمع.

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