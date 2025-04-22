إحباط محاولة تهريب قرابة 60 كلغ من الكيف بالنعامة

تمكنت فرق الجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالنعامة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الكيف المعالج تُقدّر بـ59,5 كلغ، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبتين سياحيتين.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، العملية التي استندت إلى معلومات دقيقة، مكنت من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الكيف. المعالج تُقدّر بـ59,5 كلغ، كما أسفرت أيضًا عن توقيف ثلاثة مهربين.

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