إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة نحو الخارج بمطار هواري بومدين الدولي

نجحت شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين الدولي في إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة.

حسب بيان مصالح الأمن الوطني المبالغ المالية كانت مموهة بداخل حقائب يدوية لمسافرتين وكانتا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه مدينة اسطنبول التركية.

وأوضح المصدر ذاته أن “شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين الدولي, ومواصلة لجهودها في قمع المخالفات المرتبطة بخرق التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج, تمكنت مؤخرا من إحباط محاولة تهريب نحو الخارج لمبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 62770 يورو, بالإضافة إلى 3520 دولار”.

كما أن “يقظة أفراد فرقة شرطة الحدود الجوية مكنت من ضبط هذه المبالغ المالية مموهة بإحكام بداخل حقائب يدوية لمسافرتين كانتا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه اسطنبول”.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، يضيف البيان.